Режисер та один із ведучих шоу Орел і Решка Євген Синельников, який перебував у полоні російських військ у власному домі в Бучі, вперше вийшов на зв’язок.

– Ми живі, все добре. Все добре, наскільки це можливо. Ми всі живі, ми вирвались завдяки зеленому коридору. Ми в безпеці. Ці два тижні були справжнім пеклом, – сказав він.

Зі сльозами на очах Синельников згадав про зустріч із ворогом у власному будинку, а також зізнався, що під час евакуації просив сина заплющити очі. Бо спостерігати за зруйнованими багатоповерхівками та тілами загиблих просто на землі тяжко навіть дорослому.

Зараз режисер проїхав уже майже всю Україну та зізнається, що вражений згуртованістю та підтримкою нашого народу.

– Просто на трасі роздають гарячу їжу та одяг, психологічно розраджують один одного. Це саме те, чим ми переможемо. Вони воюють з Україною, а переможуть українці, – додав режисер.

Окреме відео Синельников записав для росіян.

– Буду говорити російською, щоб в ерефії зрозуміли. Ну що, “російські друзі”.. Фу, як це вульгарно! Ну що, росіяни, вже починаєте розуміти, що Україна та Росія – це не одна країна, і росіяни з українцями – це не один народ?! Тому що українці – вільні. У нашому гімні ми співаємо: “Душу й тіло ми положим за нашу свободу”. А ви – терпили, ви – раби. Якщо раніше вам за рабство платили хороші гроші, то зараз і машини закінчаться, і гроші закінчаться. Ви так і залишитеся рабами, а ми вистоїмо. Україна вистоїть, – додав він.

Вранці 9 березня стало відомо, що Євген Синельников із 9-річним сином і ще п’ятьма дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі.

Від обстрілів Синельников ховався у підвалі недобудованого будинку. На його очах путінські війська випустили ракету по будинку сусідів.

Після понад тижня перебування у заручниках Синельникову вдалося евакуюватися з Бучі.