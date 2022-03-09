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Без їжі та води: композитор Ігор Поклад заблокований у підвалі у Ворзелі

9 Березня 2022, 21:47
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Игорь Поклад

Український композитор Ігор Поклад разом із дружиною Світланою вже кілька днів перебувають у підвалі у Ворзелі, що на Київщині.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гордон. За його словами, подружжя у поганому стані, у них немає їжі та води.

– У Ворзелі вдома у підвалі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, та його дружина Світлана. З ними немає зв’язку! Згідно з фрагментами отриманої нами інформації, вони у поганому стані та не мають ні їжі, ні води. Дістатися туди зараз неможливо, – написав Гордон.

Дмитро просить усіх, хто може хоч якось допомогти, написати йому на електронну пошту.

– Величезне прохання, якщо цей пост читають сусіди Ігоря Дмитровича або люди, які мають можливість піти до нього додому і допомогти йому, пишіть мені на editor@gordonua.com з темою “Поклад”. Буду дуже вдячний! Треба врятувати легенду і гордість України! – додав він.

Варто зазначити, що Ігор Поклад написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Серед відомих творів артиста: Ой, летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Скрипка грає, Зелен-клен, Тиха вода, Тече вода, Наречена.

Його композиції виконували багато зірок. Зокрема, Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.

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Теги
Війна в Україні , Дмитро Гордон
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