Український композитор Ігор Поклад разом із дружиною Світланою вже кілька днів перебувають у підвалі у Ворзелі, що на Київщині.
– У Ворзелі вдома у підвалі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, та його дружина Світлана. З ними немає зв’язку! Згідно з фрагментами отриманої нами інформації, вони у поганому стані та не мають ні їжі, ні води. Дістатися туди зараз неможливо, – написав Гордон.
Дмитро просить усіх, хто може хоч якось допомогти, написати йому на електронну пошту.
– Величезне прохання, якщо цей пост читають сусіди Ігоря Дмитровича або люди, які мають можливість піти до нього додому і допомогти йому, пишіть мені на editor@gordonua.com з темою “Поклад”. Буду дуже вдячний! Треба врятувати легенду і гордість України! – додав він.
Варто зазначити, що Ігор Поклад написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Серед відомих творів артиста: Ой, летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Скрипка грає, Зелен-клен, Тиха вода, Тече вода, Наречена.
Його композиції виконували багато зірок. Зокрема, Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.