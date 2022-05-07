Представник Ізраїлю на Євробаченні 2022, співак Michael Ben-David, підтримав Україну та гурт Kalush Orchestra.

Під час пресконференції після другої репетиції артист зізнався, що має українське коріння. Його мама з України, а деякі родичі – тітка та племінники – досі живуть у Києві. Він спілкується з ними, коли є зв’язок і їм не треба бігти до бомбосховищ.

За словами Michael Ben-David, Україна має перемогти на Євробаченні та відвоювати свою країну.

– Усі говорять про те, що Україна на першому місці на Євробаченні, і я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Вони мають виграти все. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тож це дуже важко. І я сподіваюсь, це скоро закінчиться, – сказав артист.

Зазначимо, що перемогу на Євробаченні букмекери прогнозують саме українському гурту Kalush Orchestra. Шанси колективу оцінюють у 43%.

Найближчі конкуренти – це італійський дует Mahmood&BLANCO і шведська співачка Корнелія Джейкобс.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі Євробачення, який відбудеться вже у вівторок, 10 травня. Другий півфінал запланований на 12 травня, а переможця ми дізнаємося 14 травня.