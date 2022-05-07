Представитель Израиля на Евровидении 2022, певец Michael Ben-David, поддержал Украину и группу Kalush Orchestra.

Во время пресс-конференции после второй репетиции артист признался, что у него есть украинские корни. Его мама из Украины, а некоторые родственники – тетя и племянники – до сих пор живут в Киеве. Он общается с ними, когда есть связь и им не нужно бежать в бомбоубежища.

По словам Michael Ben-David, Украина должна победить на Евровидении и отвоевать свою страну.

– Все говорят о том, что Украина на первом месте на Евровидении, и я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Они должны выиграть все. Потому что никто не понимает, через что они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится, – сказал артист.

Отметим, что победу на Евровидении букмекеры прогнозируют именно украинской группе Kalush Orchestra. Шансы коллектива оценивают в 43%.

Ближайшие конкуренты – это итальянский дуэт Mahmood&BLANCO и шведская певица Корнелия Джейкобс.

Напомним, что Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале Евровидения, который состоится уже во вторник, 10 мая. Второй полуфинал запланирован на 12 мая, а победителя мы узнаем 14 мая.