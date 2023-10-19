Співачка Анна Трінчер продемонструвала шанувальникам боді зі свого гардеробу, яке вона вже рік не наважується вдягнути. Причина полягає у тому, що матеріал речі надто прозорий. Артистка спеціально перевдягнулася, аби підписники пересвідчилися у цьому на власні очі.

– Воно реально прозоре! Я відчуваю себе голою, а з ліфчиком це має негарний вигляд! Мене це бісить, – пояснила співачка.

Трінчер зізналася, що трохи заздрить своїм більш розкутим подругам, яких така дрібниця, як прозорість матеріалу, не зупиняє від носіння подібного одягу. На думку виконавиці, спеціальні наклейки теж не врятують ситуацію.

Зараз дивляться

– Я так хочу носити цей бодік, але поки соромлюсь, – резюмувала артистка.

Нагадаємо, раніше український дизайнер Андре Тан закликав не складувати речі, які не носяться, в гардеробі. За словами модельєра, розвантаження шафи допоможе у боротьбі з синдромом відкладеного життя.