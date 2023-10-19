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Оно реально прозрачное: Анна Тринчер показала, какую вещь ей стыдно надеть

19 октября 2023, 15:38
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Анна Трінчер
Источник: Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер продемонстрировала поклонникам боди из своего гардероба, которое она уже год не решается надеть. Причина заключается в том, что материал вещи слишком прозрачный. Артистка специально переоделась, чтобы подписчики убедились в этом воочию.

— Оно реально прозрачное! Я чувствую себя голой, а с лифчиком это выглядит некрасиво! Меня это бесит, — объяснила певица.

Тринчер призналась, что немного завидует своим более раскованным подругам, которых такая мелочь, как прозрачность материала, не останавливает от ношения подобной одежды. По мнению исполнительницы, специальные наклейки тоже не спасут ситуацию.

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— Я так хочу носить этот бодик, но пока стесняюсь, — резюмировала артистка.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан призвал не складировать вещи, которые не носятся, в гардеробе. По словам модельера, разгрузка шкафа поможет в борьбе с синдромом отложенной жизни.

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