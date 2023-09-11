Співачка та блогерка Анна Трінчер не соромиться обговорювати інтимні теми на широкий загал, тож відверто відповіла на запитання, чи був у неї секс в автомобілі.

– Ще в машині не займалась. Не було нагоди. Найкращий секс був у ліжку – я там почуваюсь найкомфортніше, – зізналася знаменитість.

Утім, тепер нагода може зʼявитися, адже чоловік Трінчер Олександр Волошин саме подарував їй новенький Porshe. Співачка додала, що їхня пара відкрита до експериментів і зараз вони почали занурюватися у світ дорослих розваг та вивчати пропозиції на ринку секс-індустрії. Саме для цього подружжя нещодавно завітало до сексшопу, де придбало чимало новинок.

– Ми скупилися, мені здається, на декілька років вперед. Ми купили різну тематичну білизну, костюми, різноманітні іграшки, – поділилася Трінчер.

Блогерка відзначила, що наразі навіть не знає, яку назву мають всі ті девайси, що вони придбали. Проте додала, що всі ці покупки мають подвоїти відчуття.

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Нагадаємо, не так давно Трінчер та Волошин пережили кризу у стосунках, через що якийсь час навіть жили окремо.