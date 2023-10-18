Український дизайнер Андре Тан на собі відчув, що означає синдром відкладеного життя. Тож тепер він вирішив поділитися з підписниками порадами, які можуть допомогти позбутися цього стану.

Андре Тан зазначив, що передусім треба усвідомити, що час жити саме тут і зараз. На думку дизнайнера, у цьому має допомогти постановка реалістичних цілей, усвідомленість, відмова від негативних думок, увага до власних бажань та прощання з непотрібними речами.

– Якщо на полиці на вас чекають джинси, які ви плануєте носити, коли схуднете, крім зіпсованого настрою та стресу вони нічого, швидше за все, не дадуть. Віддайте їх комусь і придбайте нарешті для себе коханого нові! – радить модельєр.

Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками роздумами на різні теми та запрошує поміркувати разом. Проте не завжди знаходить активний відклик.

Зараз дивляться

– Мені дуже подобаються ваші пости. Кожен пост – як маленька історія і порада з життя. Дивує, що люди так мало ставлять лайків, – зауважила одна з коментаторок.

Вічними питаннями Андре Тан задається і під час створення нових дизайнів. На початку жовтня він закликав світ розплющити очі, представивши колекцію на тему життя на Землі.