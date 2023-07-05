Екснаречений журналістки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін, розповів про їхнє розставання, назвавши його кіношним. Також він зізнався, чому вони вирішили не пов’язувати одне з одним життя далі.

За його словами, їхнє розставання було розкладено по поличках і до нього вони йшли. Про це Пронін розповів YouTube-каналу Ебаут.

– Ми навіть працювали з фахівцем, але більше для того, щоб зберегти стосунки. У цей час ми багато чого проговорили, де в нас збігаються чи ні певні речі. Тому ми прийшли нормально до розставання. Взагалі, у нас розставання було доволі кіношним – ми пішли повечеряли в ресторан, здається, обмінялися якимись подарунками, – згадує Євген.

Далі каже, відвіз Раміну додому, вони обійнялися і вийшли наступного ранку з публікацією в Instagram про розставання. Зазначає, вони розуміли, що за їхньою парою стежить певна аудиторія і що вони несуть перед нею відповідальність, оскільки бачили багато прикладів не надто адекватних розставань.

– Ми навіть затвердили текст, бо розуміли, що нас запитуватимуть, і щоб це не породило домислів у людей, ми справді розповіли в цьому тексті те, як це сталося. Ми досі спілкуємося і допомагаємо одне одному, просто існуємо в іншому статусі, – наголосив Пронін.

У квітні стало відомо, що Раміна Есхакзай розійшлася зі своїм хлопцем. В Instagram вони повідомили, що в їхніх стосунках не було обманів, зрад або фізичних знущань, а тому “брудної білизни” з цього приводу не буде.

Разом вони були п’ять років, 1,5 року з яких – у статусі нареченого і нареченої.

Фото: Раміна Есхакзай, Євген Пронін