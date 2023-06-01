Журналістка Раміна Есхакзай потрапила в неприємну ситуацію в центрі Києва. Вона залишила своє авто на Подолі в недозволеному місці, через що ТЗ забрав евакуатор. Поки ведуча розбиралася в ситуації, до неї підійшов чоловік напідпитку із пістолетом і почав погрожувати.

Як розповіла Раміна в Instagram, коли почалася повітряна тривога в столиці 1 червня, вона зупинила машину і припаркувалася близько до пішохідної зони. Зізнається, знак платного паркування бачила, але те, що порушила – зрозуміла не одразу.

Залишивши авто, Есхакзай попрямувала до укриття, однак повернулася, щоб покласти речі, і побачила, що авто забирає евакуатор. Журналістка почала розбиратися в ситуації, що склалася, і в цей момент до неї підійшов нетверезий чоловік. Він почав нецензурно висловлюватися, ба більше, під його сорочкою був пістолет.

– Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе диво намагається самоствердитися. Це огидно. Поки одні віддають життя, інші поводяться в найкращих традиціях “нових русскіх”. У мене все ок. Зараз заберу машину й оплачу штраф, – повідомила Раміна.

Згодом Раміна повідомила, що поліція вже в усьому розбирається. Штраф вона сплатила, машину забрала.

Фото: Раміна Есхакзай