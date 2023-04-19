Журналістка і ведуча Раміна Есхакзай розлучилася зі своїм хлопцем Євгеном Проніним. Про це Раміна заявила в Instagram, додавши спільні фото.

– Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні п’ять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті, і ми завершуємо стосунки з повагою та підтримкою одне одного, – заявила Раміна.

Журналістка додала, що в їхніх стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Про це Есхакзай заявила, щоб не відповідати на подальші запитання щодо розставання. Раміна не хоче говорити про недоліки або проблеми, як це часто буває після розставання публічних людей.

– Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення! – заявила ведуча.

Сам Пронін також звернувся до Раміни та подякував їй за всі ці роки стосунків.

– Важко переоцінити, який вагомий і ціннісний внесок я отримав у стосунках із Рамі. Більш чесної, справжньої та цілеспрямованої людини я не зустрічав. Дякую тобі за все! – написав Євген.

Раніше Віталій Козловський підтвердив фіктивність роману з Есхакзай. Примітно, що ініціатором чуток був не він. Зараз вони припинили спілкування, але Віталій отримує підтримку від дівчини під час релізу нових пісень – вона стежить за його творчістю.