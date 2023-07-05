Экс-жених журналистки Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин, рассказал об их расставании, назвав его киношным. Также он признался, почему они решили не связывать друг с другом жизнь далее.

По его словам, их расставание было разложено по полочкам, и к нему они шли. Об этом Пронин рассказал YouTube-каналу Ебаут.

— Мы даже работали со специалистом, но больше для того, чтобы сберечь отношения. В это время мы много чего проговорили, где у нас совпадают или нет определенные вещи. Поэтому пришли нормально к расставанию. Вообще, у нас расставание было довольно киношным — мы пошли поужинать в ресторан, кажется, обменялись какими-то подарками, — вспоминает Евгений.

Далее говорит, отвез Рамину домой, они обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Instagram о расставании. Отмечает, они понимали, что за их парой следит определенная аудитория и что они несут перед ней ответственность, поскольку видели много примеров не очень адекватных расставаний.

— Мы даже утвердили текст, так как понимали, что нас будут спрашивать, и чтобы это не породило домыслов у людей, мы действительно рассказали в этом тексте то, как это произошло. Мы до сих пор общаемся и помогаем друг другу, просто существуем в другом статусе, — подчеркнул Пронин.

В апреле стало известно, что Рамина Эсхакзай рассталась со своим парнем. В Instagram они сообщили, что в их отношениях не было обманов, измен или физических издевательств, а потому “грязного белья” по этому поводу не будет.

Вместе они были пять лет, 1,5 года из которых – в статусе жениха и невесты.

Фото: Рамина Эсхакзай, Евгений Пронин