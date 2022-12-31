Чоловік Брітні Спірс спростував твердження про те, що він контролює життя попспівачки. Модель та фітнес-тренер Сем Асгарі заявив, що він навіть не контролює те, що ми їмо на вечерю.

– Ви знаєте, у минулому відбувалося багато всього, тож я розумію, звідки це все йде. Фанати Брітні просто захищають її. У всякому разі, вони добрі шанувальники, – заявив 28-річний актор.

Асгарі додав, що його 41-річна дружина сама контролює своє життя.

Чутки про можливий контроль з’явилися після чергового блокування облікового запису Брітні в Instagram. Після цього Сем опублікував зі своєї сторінки думки про те, як соціальні мережі можуть травмувати.

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– Іноді корисно зробити перерву. Вона має голос, і вона вільна жінка. Я поважаю її приватне життя і завжди захищаю його. Дякую всім її шанувальникам — написав Асгарі у своїх сторізах 7 грудня.

Після того, як Спірс відновила свою сторінку, фанати зауважили, що підписи до фото у неї стали набагато коротшими, ніж були раніше.

Щодо її відвертих фото, то Сем став на її захист, хоч і проти подібних постів.

– Єдина людина у світі, з якої знущаються за публікацію подібних речей. Я хотів би, щоб вона ніколи не публікувала ці фото, але хто я такий, щоб контролювати людину, яка перебуває під мікроскопом більшу частину свого життя, – зізнався чоловік співачки.

Нагадаємо, що Спірс і Асгарі пов’язали себе шлюбом у будинку співачки в Каліфорнії в червні, через вісім місяців після того, як її скандальне опікунство було припинено.

У листопаді Брітні зізналася, що має проблеми із здоров’ям. Як виявилося, вона має певні ушкодження нервів, що призводить до оніміння частин її тіла, зазвичай — рук. Подібне відбувається щотижня, іноді й по три рази.