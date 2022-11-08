Американская певица Бритни Спирс призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом звезда написала в Instagram.
По словам исполнительницы, у нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела, обычно — рук. Говорит, такое бывает обычно три раза в неделю, когда в мозге не хватает кислорода. Также у нее болит висок.
— Нет никакого лекарства кроме Бога… Твой мозг буквально отключается… Приблизительно три раза в неделю я просыпаюсь, и у меня полностью немеют руки. Такое ощущение, что с правой стороны тела иглы вонзают мне в шею, а висок болит больше всего. Это страшно, — поделилась Спирс.
Добавляет, когда танцует — не чувствует боли, поэтому называет это лекарством.
— По милости Божьей я наконец-то нашла лекарство, после которого чувствую, как кислород идет в мой мозг и через шею. Мои глаза теперь более открыты, и я могу держать голову правильно… Я проделала хорошую работу, пытаясь сделать это. В любом случае мне становится намного лучше, я могу дышать, — подчеркнула Бритни.