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Мозг буквально отключается: Бритни Спирс призналась, что у нее повреждения нервов

8 ноября 2022, 16:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом звезда написала в Instagram.

По словам исполнительницы, у нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела, обычно — рук. Говорит, такое бывает обычно три раза в неделю, когда в мозге не хватает кислорода. Также у нее болит висок.

— Нет никакого лекарства кроме Бога… Твой мозг буквально отключается… Приблизительно три раза в неделю я просыпаюсь, и у меня полностью немеют руки. Такое ощущение, что с правой стороны тела иглы вонзают мне в шею, а висок болит больше всего. Это страшно, — поделилась Спирс.

Добавляет, когда танцует — не чувствует боли, поэтому называет это лекарством.

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—  По милости Божьей я наконец-то нашла лекарство, после которого чувствую, как кислород идет в мой мозг и через шею. Мои глаза теперь более открыты, и я могу держать голову правильно… Я проделала хорошую работу, пытаясь сделать это. В любом случае мне становится намного лучше, я могу дышать, — подчеркнула Бритни.

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