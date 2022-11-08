Американская певица Бритни Спирс призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом звезда написала в Instagram.

По словам исполнительницы, у нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела, обычно — рук. Говорит, такое бывает обычно три раза в неделю, когда в мозге не хватает кислорода. Также у нее болит висок.

— Нет никакого лекарства кроме Бога… Твой мозг буквально отключается… Приблизительно три раза в неделю я просыпаюсь, и у меня полностью немеют руки. Такое ощущение, что с правой стороны тела иглы вонзают мне в шею, а висок болит больше всего. Это страшно, — поделилась Спирс.

Добавляет, когда танцует — не чувствует боли, поэтому называет это лекарством.

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