Американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж за свого коханого, фітнес-тренера Сема Асгарі.

Весілля проходило в будинку зірки в Лос-Анджелесі у вузькому колі. На заході були присутні близько 60 гостей, зокрема: Дрю Беррімор, Мадонну, Періс Гілтон, Кеті Гілтон та іншы.

Під вінець Спірс йшла у сукні від модного дому Versace під пісню Елвіса Преслі Can’t Help Falling in Love.

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– Я дуже радий, що цей день настав і вони побралися. Я знаю, що він так довго цього хотів. Він так дбає і підтримує її на кожному етапі життя, – сказав після церемонії менеджер Асгарі Брендон Коен.

За словами інсайдерів, Брітні довго мріяла про цей день.

– Брітні почала планувати і мріяти про своє весілля одразу після заручин у вересні. Для неї дуже важливо, що вона нарешті може вийти заміж. Вона хоче, щоб усе було ідеально, – сказало близьке до пари джерело.

Також до мережі потрапили деякі кадри з підготовки до урочистої церемонії, які вдалося зробити папараці.

Відомо, що сини Спірс – Шон та Джейден на церемонії не були присутні. Проте весілля не обійшлося без непроханих гостей. Перший чоловік артистки Джейсон Олександр таємно пробрався до будинку та знімав підготовку до весілля на прямий ефір.

Чоловік кричав, що зірве весілля, проте після цього його затримали та вивели з території. Примітно те, що подружжя було у шлюбі 55 годин. Вони одружилися в січні 2004 року.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Брітні Спірс оголосила про заручини із Семом Асгарі. Коханий вручив їй обручку з гравіюванням – словом Левиця.

У квітні 2022 року стало відомо, що співачка вагітна втретє, проте згодом вона заявила про втрату дитини.