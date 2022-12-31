Муж Бритни Спирс опроверг утверждения о том, что он контролирует жизнь поп-певицы. Модель и фитнес-тренер Сэм Асгари заявил, что он даже не контролирует то, что мы едим на ужин.

— Вы знаете, в прошлом происходило много всего, поэтому я понимаю, откуда это все идет. Фанаты Бритни просто защищают ее. Во всяком случае, они хорошие поклонники, — заявил 28-летний актер.

Асгари добавил, что его 41-летняя жена контролирует свою жизнь.

Слухи о возможном контроле появились после очередной блокировки аккаунта Бритни в Instagram. После этого Сэм опубликовал со своей странице мысли о том, как социальные сети могут травмировать.

Сейчас смотрят

— Иногда полезно сделать перерыв. У нее есть голос, и она свободная женщина. Я уважаю ее частную жизнь и всегда защищаю ее. Спасибо всем ее поклонникам — написал Асгари в своих сторизах 7 декабря.

После того, как Спирс восстановила свою страницу, фанаты заметили, что подписи к фото у нее стали намного короче, чем были раньше.

Что касается ее откровенных фото, то Сэм стал на ее защиту, хоть и против подобных постов.

— Единственный человек в мире, над которым издеваются за публикацию подобных вещей. Я хотел бы, чтобы она никогда не публиковала эти фото, но кто я такой, чтобы контролировать человека, который находился под микроскопом большую часть своей жизни, — признался муж певицы.

Напомним, что Спирс и Асгари связали себя узами брака в доме певицы в Калифорнии в июне, через восемь месяцев после того, как ее скандальное опекунство было прекращено.

В ноябре Бритни призналась, что имеет проблемы со здоровьем. Как оказалось, у нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела, обычно — рук. Подобное происходит каждую неделю, иногда и по три раза.