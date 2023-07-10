Продюсер Михайло Ясинський прокоментував позицію співачки Насті Каменських, яка раніше заявила, що може дозволити собі співати російською мовою за кордоном.

Так, виконавиця, яка переклала деякі свої хіти українською, хоче продовжити виконувати їх мовою країни-агресора, виступаючи в інших країнах. Ясинський таку позицію вважає неправильною, але й думку артистки не поспішає засуджувати.

– Настя відповідає щиро, їй здається, що вона буде тут співати українською, а там російською. Говорить трохи несерйозні речі. Скажімо так, треба було подумати, перш ніж це говорити. Подумати з точки зору того, як це сприйматиме аудиторія, люди упереджені. А взагалі нормально це чи ні… Там – так, тут по-іншому. Давай в Іспанії будемо іспанською співати, – зазначив Михайло.

Додає, засуджувати таку думку не треба, її потрібно пережити й дійти до того, що вона була помилковою. Каже, треба дати артистам можливість бути щирими, зрозуміти і пробачити.

– Я дивився її інтерв’ю, вона розірвана, у неї все клекоче – і плаче, і сміється. Вона перебуває в складному стані, – наголосив Ясинський.

Раніше Михайло Ясинський прокоментував повернення співака Олега Винника. Продюсер вважає, що артист абсолютно не розуміє, що відбувається, а світ навколо себе просто не відчуває.