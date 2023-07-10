Продюсер Михаил Ясинский прокомментировал позицию певицы Насти Каменских, которая ранее заявила, что может позволить себе петь на русском языке за границей.

Так, исполнительница, которая перевела некоторые свои хиты на украинский, хочет продолжить исполнять их на языке страны-агрессора, выступая в других странах. Ясинский такую позицию считает неправильной, но и мнение артистки не спешит осуждать.

— Настя отвечает искренне, ей кажется, что она будет здесь петь на украинском, а там на русском. Говорит немного несерьезные вещи. Скажем так, надо было подумать, прежде чем это говорить. Подумать с точки зрения того, как это будет воспринимать аудитория, люди предвзятые. А вообще нормально это или нет… Там – так, здесь по-другому. Давай в Испании будем по-испански петь, — отметил Михаил.

Добавляет, осуждать такое мнение не надо, его нужно пережить и прийти к тому, что оно было ошибочным. Говорит, надо дать артистам возможность быть искренними, понять и простить.

— Я смотрел ее интервью, она разорвана, у нее все клокочет — и плачет и смеется. Она находится в сложном состоянии, — подчеркнул Ясинский.

Ранее Михаил Ясинский прокомментировал возвращение певца Олега Винника. Продюсер считает, что артист абсолютно не понимает, что происходит, а мир вокруг себя попросту не чувствует.