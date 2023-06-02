Співачка Настя Каменських вперше прокоментувала свій скандальний розіграш позашляховика.

Артистка наголосила, що живе згідно зі своєю совістю і завжди чесна не лише перед собою, а й перед аудиторією. Розіграшем не хотіла нікого зачепити, однак якщо зробила це, перепрошує.

– Я збирала на автомобілі для військових на своїх концертах і цей гів став ще однією активністю, звідки планувалося додати кошти до необхідної суми збору. Військові не були залучені в самому гіві. Я повідомила, куди був спрямований донат, тільки для того, щоб відзвітувати людям, – поділилася Настя в інтерв’ю одному з видань.

Додає, деякі питання з цього приводу закрила в особистих розмовах, оскільки вважає, що важливі речі варто вирішувати непублічно.

Також каже, однією з цілей гіву було дати можливість комусь отримати приз, адже приводів для радості сьогодні не так уже й багато. Та оскільки погляди людей розділилися, конкурс довелося скасувати. Розуміє те, що зараз важко бути в оптимістичному настрої.

– Ніби ми всі й навчилися жити в режимі форс-мажору та емоційних гойдалок, але все одно кожному потрібне місце для виходу емоцій. Регулярні обстріли, постійний страх, недосипання через це і важке емоційнетло – це все дає про себе знати, тому ми можемо різко реагувати на дії інших людей, особливо публічних, бо до них завжди вищі очікування, – зазначає Каменських.

Зізнається, робить те, що повинна, те, що вміє і те, що може, а не помиляється тільки той, хто нічого не робить.

Нагадаємо, Настя Каменських оскандалилася “благодійним” розіграшем. У середині травня співачка вирішила розіграти серед своїх підписників авто Infiniti та iPhone, а також пообіцяла відправити 100 тис. грн як донат ЗСУ.

Після публікації відповідного посту в Instagram на Каменських полилася хвиля хейту. Користувачі мережі наголосили, що такі конкурси наразі недоречні, а передати авто на фронт або зробити донат можна й просто так.