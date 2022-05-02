Українська співачка Ірина Федишин заявила, що такої артистки як Ані Лорак для неї більше не існує.

За словами Федишин, люди, які мовчать про війну на території своєї Батьківщини, не мають майбутнього в Україні.

– Ті люди, які промовчали у такий важкий час, коли стільки вбито людей, дітей, українці у такому жаху, ці люди не мають майбутнього в Україні як публічні люди. Вони мали можливість, але промовчали… Я не поважаю їхню творчість, не хочу чути їхніх пісень, для мене вони пусте місце, – заявила Ірина.

Після скандалу з Лорак у соціальних мережах Ірину атакували шанувальники співачки, проте вона всіх видалила і заблокувала.

– Я не чіпала першою Ані Лорак, мене просто запитали про неї журналісти. Зараз взагалі немає сенсу щось про неї говорити, бо Ані Лорак вже давно себе дискредитувала, всі вже знають, хто вона така. Я не очікувала, що на другий день набіжать її фанати, але мені все одно зараз – всіх заблокувала і видалила, – каже співачка.

Зазначимо, що раніше Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак, яка продовжує мовчати, коли в Україні гинуть тисячі людей та вмирають безневинні діти. Артистка припустила, що Лорак піддалася російській пропаганді.

Також Федишин зазначила, що якби зараз побачила Ані Лорак, то навіть не подивилася б в її бік.