Українська співачка Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак, яка ніяк не наважується назвати речі своїми іменами – Росія напала на Україну.

Ірина не розуміє, як можна мовчати, коли гинуть тисячі людей та вмирають безневинні діти.

– Я не розумію, чому. Людське життя безцінне. Чим вона керується? Спроби сидіти на двох стільцях – цей варіант вже не пройде. Україна – вона цього не пробачить та не забуде, – сказала Федишин.

Артистка не розуміє, що діє на Ані Лорак, припускаючи, що вона піддалася російській пропаганді.

– Можливо, ця російська пропаганда виїла їй розум у голові. Люди, що подорожують світом, вони бачать, що відбувається. Тому це дуже дивно, – наголосила співачка.

Також Федишин зазначила, що якби зараз побачила Ані Лорак, то навіть не подивилася б в її бік.

– Для мене вона вже не українка. Якщо будуть якісь спроби повернутися, то народ їй не те, що не дозволить, але й не пробачить, – сказала Ірина.

Ані Лорак уродженка України, яка живе та будує кар’єру в РФ. На шостий день війни Лорак порушила мовчання і вирішила висловитися, проте назвати Росію агресором не наважилася.

Сьогодні, 18 березня, війна в Україні триває вже 23-й день, проте більше співачка про неї публічно не згадувала.