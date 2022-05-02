Украинская певица Ирина Федишин заявила, что такой артистки, как Ани Лорак, для нее больше не существует.

По словам Федишин, у людей, которые молчат о войне на территории своей Родины, нет будущего в Украине.

— Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детей, украинцы в таком ужасе, эти люди не имеют будущего в Украине как публичные люди. У них была возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они пустое место, – заявила Ирина.

После скандала с Лорак в социальных сетях Ирину атаковали поклонники певицы, однако она всех удалила и заблокировала.

– Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-либо о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала, все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила, – говорит певица.

Отметим, что ранее Ирина Федишин резко высказалась об Ани Лорак, которая продолжает молчать, когда в Украине погибают тысячи людей и умирают невинные дети. Артистка предположила, что Лорак подверглась российской пропаганде.

Также Федишин отметила, что если бы сейчас увидела Ани Лорак, даже не посмотрела бы в ее сторону.