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Мені огидно це слухати: Федишин про російськомовну музику та артистів-зрадників

29 Квітня 2022, 13:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин зізналася, що не може слухати російськомовну музику через “почуття огиди”.

Таке відчуття у неї з’явилося після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Також Федишин зазначила, що артисти, які мовчать про війну або досі перебувають у Росії, не мають права бути громадянами України.

– Такі люди не можуть бути громадянами України, тому що ми сьогодні зрозуміли, наскільки це важливо – мати громадянську позицію і бути патріотом своєї країни. Через таких зрадників ми сьогодні маємо проблеми у країні – вони сіяли тут “русский мир”, співали російськомовні пісні, мало робили для української культури, а це є важливо, – сказала артистка.

Ірина Федишин наголосила на тому, що спершу росіяни намагались сіяти в Україні російську культуру, але тепер приходять сюди на танках.

– Росіяни завжди робили свої премії, а наші артисти туди гасали за тими преміями, бо тут їм не вистачало, тим самим сіючи “русский мир” в Україні. А росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували нашим людям мізки культурою, а потім заїжджають сюди танками, ракетами й снарядами, – додала співачка.

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Джерело
Зірковий шлях
Теги
Ірина Федишин, Війна в Україні
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