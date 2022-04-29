Співачка Ірина Федишин зізналася, що не може слухати російськомовну музику через “почуття огиди”.

Таке відчуття у неї з’явилося після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Також Федишин зазначила, що артисти, які мовчать про війну або досі перебувають у Росії, не мають права бути громадянами України.

– Такі люди не можуть бути громадянами України, тому що ми сьогодні зрозуміли, наскільки це важливо – мати громадянську позицію і бути патріотом своєї країни. Через таких зрадників ми сьогодні маємо проблеми у країні – вони сіяли тут “русский мир”, співали російськомовні пісні, мало робили для української культури, а це є важливо, – сказала артистка.

Ірина Федишин наголосила на тому, що спершу росіяни намагались сіяти в Україні російську культуру, але тепер приходять сюди на танках.