Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) презентував новорічну версію свого головного хіта 2021 Зажигать.

Доброю традицією артиста стало те, що напередодні новорічних та різдвяних свят щороку він випускає спеціальну версію на свій хіт року.

– Традиційно щороку виникає величезне бажання радувати вас новорічними інтерпретаціями пісень, що полюбилися. Цей рік минув під гаслом JOMO, закликаючи Зажигать, а не прожигать эту жизнь, — написав Дмитро в Instagram.

Представлений відеоролик занурює глядачів у святкову атмосферу – танці з друзями, мішура, вогні, ялинка, салюти. У кліпі також взяла участь дружина Дмитра Ірина.

Шанувальники оцінили святкову роботу Монатика, зазначивши, що пісня зазвучала по новому, а кліп вийшов атмосферним.

Неймовірне відео! Яка атмосфера! Як заморочилися, і до деталей пропрацювали всі.

Пісня зазвучала по новому! Класна робота!

Дякуємо за новорічний подарунок!

Оригінал треку не дуже зайшов, а ця версія набагато краще лунає.

Захоплююсь креативом Діми, щоразу дивуєш і в тебе виходить.

Зарядився новорічним настроєм!

Це приголомшливо. – Пишуть користувачі мережі.

Минулого року Дмитро презентував новорічну версію хіта РитмоLOVE.

Оригінальну версію Зажигать Monatik презентував у липні 2021 року. Перші рядки пісні до Дмитра прийшли на Кубі, а на написання музики надихнув бразильський ритм.

Співак зазначив, що ідея пісні народилася у зв’язку з постійним перебуванням на карантині та сидінням в інтернеті. У сюжет відеороботи закладена ідея про те, що абсолютно кожна людина, де б вона не була, повинна запалювати, насолоджуватися, кайфувати, а не просто марнувати життя.