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Персони

Она была голая: Монатик вспомнил курьезный случай с фанаткой

28 декабря 2021, 13:26
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Монатик
Источник: Monatik

Украинский артист Дмитрий Монатик рассказал, как во время встречи с поклонницей случайно увидел ее обнаженные фото.

Курьезная ситуация произошла в Одессе, когда певец сидел в одном из заведений. К Дмитрию подошла женщина, которая хотела с ним сфотографироваться.

Монатик с удовольствием согласился, потому что подобные просьбы считает частью своей профессии. Когда женщина разблокировала телефон, случайно засветила свое обнаженное фото.

– Она открывает телефон, ставит его передо мной, а она на фото голая там. Ох, помню мне так неловко стало. У меня еще такой ситуации не было, – вспомнил артист.

Несмотря на то, что эта ситуация заставила смутиться Монатика, он все же сделал фото с поклонницей.

Недавно Дмитрий Монатик представил новогоднюю версию хита Зажигать. Видеоролик погрузил зрителей в праздничную атмосферу – танцы с друзьями, мишура, огни, елка, салюты.

В съемках клипа также приняла участие супруга артиста Ирина Монатик. Поклонники оценили праздничную работу Дмитрия и отметили, что песня зазвучала по-новому, а клип получился атмосферным.

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Источник
Зірковий шлях
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Дмитрий Монатик
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