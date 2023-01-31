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Володимир Дантес розповів, чому не перекладає свої пісні українською

31 Січня 2023, 20:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володимир Дантес розповів, чому не перекладає свої пісні українською

Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів, чому не перекладає свої російськомовні пісні рідною мовою. Своїми думками артист поділився із шанувальниками у Instagram.

На відміну від Дантеса, перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок. Щодо Володимира, то в нього теж є подібне бажання, але цього мало.

– Ось ніяк не можу це зробити, щоб було красиво. У мене поки куцо виходить, може хтось допоможе? – додав музикант.

Зараз дивляться

Дантес

Так, у Дантеса дуже багато треків, написаних і виконаних російською – саме час задуматися про їхній переклад.

Втім, його колишня дружина Надя Дорофєєва успішно реалізувала українську версію пісні raznotsvetnaya. Для цього співачка звернулася до своїх фанів за допомогою – просто перекласти текст не виходило, і треба було виявити свій творчий потенціал. За роботу Надя пропонувала гроші, і обрала найкращий варіант із понад 700 версій.

Дорофєєва випустила пісню різнокольорова, яку гідно оцінили фанати.

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Володимир Дантес
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