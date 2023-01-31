Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів, чому не перекладає свої російськомовні пісні рідною мовою. Своїми думками артист поділився із шанувальниками у Instagram.

На відміну від Дантеса, перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок. Щодо Володимира, то в нього теж є подібне бажання, але цього мало.

– Ось ніяк не можу це зробити, щоб було красиво. У мене поки куцо виходить, може хтось допоможе? – додав музикант.

Зараз дивляться Так, у Дантеса дуже багато треків, написаних і виконаних російською – саме час задуматися про їхній переклад. Втім, його колишня дружина Надя Дорофєєва успішно реалізувала українську версію пісні raznotsvetnaya. Для цього співачка звернулася до своїх фанів за допомогою – просто перекласти текст не виходило, і треба було виявити свій творчий потенціал. За роботу Надя пропонувала гроші, і обрала найкращий варіант із понад 700 версій. Дорофєєва випустила пісню різнокольорова, яку гідно оцінили фанати. Читайте також: Отримав свідоцтво про розлучення: Дантес згадав останній діалог із Дорофєєвою

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