Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів, чому не перекладає свої російськомовні пісні рідною мовою. Своїми думками артист поділився із шанувальниками у Instagram.
На відміну від Дантеса, перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок. Щодо Володимира, то в нього теж є подібне бажання, але цього мало.
– Ось ніяк не можу це зробити, щоб було красиво. У мене поки куцо виходить, може хтось допоможе? – додав музикант.
Так, у Дантеса дуже багато треків, написаних і виконаних російською – саме час задуматися про їхній переклад.
Втім, його колишня дружина Надя Дорофєєва успішно реалізувала українську версію пісні raznotsvetnaya. Для цього співачка звернулася до своїх фанів за допомогою – просто перекласти текст не виходило, і треба було виявити свій творчий потенціал. За роботу Надя пропонувала гроші, і обрала найкращий варіант із понад 700 версій.
Дорофєєва випустила пісню різнокольорова, яку гідно оцінили фанати.