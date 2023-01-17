Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Отримав свідоцтво про розлучення: Дантес згадав останній діалог із Дорофєєвою

17 Січня 2023, 09:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дантес и Дорофеева

Співак Володимир Дантес згадав останній діалог із екскоханою, виконавицею Надією Дорофєєвою. Він стосувався їхнього розлучення.

Дантес зізнався, тільки нещодавно отримав свідоцтво про розлучення, з чим вирішив привітати Надю.

– Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я відправив їй його. Написав: Вітаю. Вона сказала: Я тебе теж. Отак ми й поспілкувалися, – згадав діалог Володимир.

Зараз дивляться

У середині березня 2022 стало відомо, що Дантес і Дорофєєва розлучаються. Екскохані були одружені сім років.

Згодом співачка підтвердила роман із другом їхньої родини, ресторатором Михайлом Кацуріним, який оголосив про розлучення з дружиною через кілька днів після Наді та Вови.

Дантес через час почав зустрічатися з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла.

Читайте також:
Дантес, КацурінаДомашній архів: Кацуріна показала сплячого Дантеса в спальні

Теги
Володимир Дантес Надя Дорофєєва Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь