Співак Володимир Дантес згадав останній діалог із екскоханою, виконавицею Надією Дорофєєвою. Він стосувався їхнього розлучення.
Дантес зізнався, тільки нещодавно отримав свідоцтво про розлучення, з чим вирішив привітати Надю.
– Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я відправив їй його. Написав: Вітаю. Вона сказала: Я тебе теж. Отак ми й поспілкувалися, – згадав діалог Володимир.
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У середині березня 2022 стало відомо, що Дантес і Дорофєєва розлучаються. Екскохані були одружені сім років.
Згодом співачка підтвердила роман із другом їхньої родини, ресторатором Михайлом Кацуріним, який оголосив про розлучення з дружиною через кілька днів після Наді та Вови.
Дантес через час почав зустрічатися з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла.