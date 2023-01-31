Украинский певец и ведущий Владимир Дантес рассказал, почему не переводит свои русскоязычные песни на родной язык. Своими мыслями артист поделился с поклонниками в Instagram.

В отличие от Дантеса, переводом своего творчеством занялись многие украинские звезды. Что касается Владимира, то у него тоже есть подобное желание, но этого мало.

— Вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто поможет? — добавил музыкант.

Сейчас смотрят Так, у Дантеса очень много треков, написанных и исполненных на русском — самое время задуматься об их переводе. Впрочем, его бывшая жена Надя Дорофеева успешно реализовала украинскую версию песни raznotsvetnaya. Для этого певица обратилась к своим фанатам за помощью — просто перевести текст не получалось, и нужно было проявить свой творческий потенциал. За работу Надя предлагала деньги, и выбрала наилучший вариант из более 700 версий. Дорофеева выпустила песню різнокольорова, которую достойно оценили фанаты. Читайте также: Получил свидетельство о разводе: Дантес вспомнил последний диалог с Дорофеевой

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