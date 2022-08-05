Певица Надя Дорофеева выпустила первый трек из украиноязычного альбома — різнокольорова. Это переделанный трек raznotsvetnaya, который был выпущен до войны и собрал более 5 млн просмотров на YouTube.

Новая песня станет частью альбома, в котором сделается акцент на этой песни, созданной до войны. Теперь работа выполнена на украинском языке и приобрела новые смыслы.

Сейчас смотрят

Песню raznotsvetnaya не просто перевели и сменили название на різнокольорова — в конце июня Дорофеева объявила конкурс на лучшую адаптацию трека, и эта версия была выбрана из почти 1 700 вариантов.

— Я была приятно удивлена таким большим количеством текстов! Несмотря на то, что многие схитрили и просто перевели оригинальный текст, были действительно интересные адаптации. Я выбрала эту версию, так как она идеально передает смысл и ритм песни raznotsvetnaya, — поделилась своими впечатлениями Надя.

Автором лучшей адаптации стала винничанка Катерина Медведева, которая проживает в США. Ради этого конкурса она вернулась к написанию песен.

Артистка постоянно делает шаги в сторону украинского языка — недавно Надя Дорофеева начала читать вслух, чтобы следить за своим произношением. Этот способ действительно работает, и звезда советует его тем, кто хочет улучшить владение родным языком.