У фіналі Євробачення 2022 виступили представники Франції – дует Alvan & Ahez. Артисти вийшли на сцену конкурсу під шостим номером із піснею Fulenn.

Варто віддати належне, що номер французьких представників вийшов доволі динамічним. На сцені переважала магічна атмосфера, яку створювали яскраві спецефекти.

Оригінальний текст пісні Alvan & Ahez – Fulenn

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn (bis)

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Переклад пісні Alvan & Ahez – Fulenn

У темряві лісу проростає ніч

Початок з’являються у занепокоєнні

Жіноча тінь закручує у світлі смолоскипа

Роблячи диких звірів, я танцюю

Я краду вогонь від свого погляду, сповнений бажання

І повернути його в пісню, щоб співати в унісон

Вона танцює з дияволом, то що?

Я танцюю з дияволом, то що?

І бруду, полум’я, вечірка та бруд

Ліс вібрує контакт з іскрою, що танцює

Його чарівна магія піднімається до високих дерев

Роблячи дикі звірі, я танцюю

Я краду вогонь від свого погляду, сповнений бажання

І повернути його в пісню, щоб співати в унісон

Безстрашний у середині очищення танцю іскра

Twirl та Twirl навколо нього байдужих душ

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Я танцюю з дияволом, то що?

З дияволом я танцюю

Вона танцює з дияволом, то що?

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Лалалалалалена Лалелало

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 проходить у місті Турин (Італія). Перший та другий півфінали пройшли 10 та 12 травня. У фіналі конкурсу борються 25 країн.

Україну на Євробаченні 2022 представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У фіналі вони виступають під 12-м номером.