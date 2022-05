В финале Евровидения 2022 выступили представители Франции — дуэт Alvan & Ahez. Артисты вышли на сцену конкурса под шестым номером с песней Fulenn.

Стоит отдать должное, что номер у французских представителей получился довольно динамичным. На сцене преобладала магическая атмосфера, которую создавали яркие спецэффекты.

Оригинальный текст песни Alvan & Ahez — Fulenn

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn (bis)

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Перевод песни Alvan & Ahez — Fulenn

В темноте леса прорастает ночь

Начало появляются в беспокойстве

Женская тень закручивает в свете факела

Делая дикие звери, я танцую

Я краду огонь от своего взгляда, полный желания

И повернуть его в песню, чтобы петь в унисон

Она танцует с дьяволом, так что?

Я танцую с дьяволом, так что?

И грязи, пламя, вечеринка и грязь

Лес вибрирует контакт с танцующей искрой

Его очаровательная магия поднимается до высоких деревьев

Делая дикие звери, я танцую

Я краду огонь от своего взгляда, полный желания

И повернуть его в песню, чтобы петь в унисон

Бесстрашный в середине очистки танца искра

Twirl и Twirl вокруг него безразличных душ

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Я танцую с дьяволом, так что?

С дьяволом я танцую

Она танцует с дьяволом, так что?

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Лалалалалалалено Лалелало

Международный песенный конкурс Евровидение 2022 проходит в городе Турин (Италия). Первый и второй полуфиналы прошли 10 и 12 мая. В финале конкурса сражаются 25 стран.

Украину на Евровидении 2022 представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В финале они выступают под 12 номером.