Стало відомо, у якому порядку виступатимуть країни-учасниці в фіналі Євробачення 2022.

Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня о 22.00 за київським часом.

За правилами конкурсу, у фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць обох півфіналів. Крім того, автоматично у фінал конкурсу проходять країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Ще одне місце у фіналі конкурсу належить країні-переможцю минулого року.

Україну на Євробаченні 2022 представляє гурт Kalush Orchestra. Хлопці виступали в першому півфіналі 10 травня і пройшли у фінал.

Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022 виступив під 12 номером.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2022

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: MARO – Saudade Saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Франція: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Вірменія: Rosa Linn – Snap Італія: Mahmood & Blanco – Brividi Іспанія: Chanel – SloMo Нідерланди: S10 – De Diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралія: Sheldon Riley – Not The Same Велика Британія: Sam Ryder – SPACE MAN Польща: Ochman – River Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Естонія: Stefan – Hope

За прогнозами букмекерів, Kalush Orchestra є ймовірними переможцями Євробачення 2022.

Після другого півфіналу шанси на перемогу України на Євробаченні оцінюють у 57%. На другому місці Велика Британія (10%), а також Швеція (8%) та Італія (8%).