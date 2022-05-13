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В якому порядку виступатимуть країни в фіналі Євробачення 2022

13 Травня 2022, 03:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
В якому порядку виступатимуть країни в фіналі Євробачення 2022
Джерело: Depositphotos

Стало відомо, у якому порядку виступатимуть країни-учасниці в фіналі Євробачення 2022.

Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня о 22.00 за київським часом.

За правилами конкурсу, у фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць обох півфіналів. Крім того, автоматично у фінал конкурсу проходять країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Ще одне місце у фіналі конкурсу належить країні-переможцю минулого року.

Україну на Євробаченні 2022 представляє гурт Kalush Orchestra. Хлопці виступали в першому півфіналі 10 травня і пройшли у фінал.

Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022 виступив під 12 номером.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2022

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Вірменія: Rosa Linn – Snap
  9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Іспанія: Chanel – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De Diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Велика Британія: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польща: Ochman – River
  24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Естонія: Stefan – Hope

За прогнозами букмекерів, Kalush Orchestra є ймовірними переможцями Євробачення 2022.

Після другого півфіналу шанси на перемогу України на Євробаченні оцінюють у 57%. На другому місці Велика Британія (10%), а також Швеція (8%) та Італія (8%).

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