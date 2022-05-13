Стало відомо, у якому порядку виступатимуть країни-учасниці в фіналі Євробачення 2022.
Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня о 22.00 за київським часом.
За правилами конкурсу, у фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць обох півфіналів. Крім того, автоматично у фінал конкурсу проходять країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Ще одне місце у фіналі конкурсу належить країні-переможцю минулого року.
Україну на Євробаченні 2022 представляє гурт Kalush Orchestra. Хлопці виступали в першому півфіналі 10 травня і пройшли у фінал.
Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022 виступив під 12 номером.
Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2022
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Велика Британія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Естонія: Stefan – Hope
За прогнозами букмекерів, Kalush Orchestra є ймовірними переможцями Євробачення 2022.
Після другого півфіналу шанси на перемогу України на Євробаченні оцінюють у 57%. На другому місці Велика Британія (10%), а також Швеція (8%) та Італія (8%).