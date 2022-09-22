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Владика благословив мене! Бардаш отримує російський паспорт і змінює ім’я

22 Вересня 2022, 17:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Владика благословив мене! Бардаш отримує російський паспорт і змінює ім’я

Продюсер-зрадник Юрій Бардаш готується до отримання російського паспорта. Шоумен також зібрався змінити ім’я.

У своєму Telegram-каналі путініст опублікував звернення, в якому сказав, що назавжди переїжджає жити до Москви. Там він уже три місяці.

Ба більше, Бардаш вдарився в релігію. За його словами, думав, як може допомогти українцям, тож поїхав молитися до Печорів.

Зараз дивляться

– Владика Тихон благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрієм. Він поправив, що мене звуть Георгій, тому в моєму паспорті, який я отримуватиму, російський паспорт, там уже буде Георгій Бардаш, а не Юрій, – наголосив продюсер.

У відео путініст також видав порцію пропагандистського марення, в якому співав оди РФ. Похвалив Бардаш і кривавого диктатора, зазначивши, що вся його команда тягне на собі відповідальність за весь світ.

– Я прошу українців – бережіть себе. Російський солдат прийде та звільнить. Це станеться, це вже відбувається, – сказав Бардаш.

До червня 2022 року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію щодо повномасштабної війни в ​​рідній країні. Згодом продюсер видав, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною.

П’ять місяців зрадник відсиджувався в Грузії, проте згодом йому почали надходити погрози і Бардаш вирішив утекти до Москви.

Зазначимо, що від Юрія після оголошення пропутінської позиції пішла дружина.

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