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Україна понад усе! Дружина Бардаша натякнула на розлучення

3 Липня 2022, 16:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна понад усе! Дружина Бардаша натякнула на розлучення

Дружина українського музичного продюсера Юрія Бардаша, модель Єлизавета натякнула на розлучення з ним.

Вона оприлюднила чорно-біле фото з їхнього весілля, під яким залишила цитату із пісні гурту НеАнгели.

– Юра прощай, Юра прости, – написала Єлизавета.

Також вона залишила хештег – Україна понад усе. Очевидно, таким жестом модель заявила про розрив стосунків із продюсером. Пара одружилася 2020 року. Вони виховують дочку Сару.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше дружина Бардаша відхрестилася від заяв чоловіка щодо нацистів в Україні. Єлизавета наголосила, що всі люди помиляються, і вона не має жодного стосунку до слів свого обранця.

Сам шоумен відсиджується в Грузії та не висловлюється про дії РФ у нашій країні, проте Україну порівняв із нацистською Німеччиною. Також він розкритикував фразу Україна понад усе.

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Фото: Єлизавета Бардаш

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