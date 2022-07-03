Дружина українського музичного продюсера Юрія Бардаша, модель Єлизавета натякнула на розлучення з ним.

Вона оприлюднила чорно-біле фото з їхнього весілля, під яким залишила цитату із пісні гурту НеАнгели.

– Юра прощай, Юра прости, – написала Єлизавета.

Також вона залишила хештег – Україна понад усе. Очевидно, таким жестом модель заявила про розрив стосунків із продюсером. Пара одружилася 2020 року. Вони виховують дочку Сару.

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Нагадаємо, раніше дружина Бардаша відхрестилася від заяв чоловіка щодо нацистів в Україні. Єлизавета наголосила, що всі люди помиляються, і вона не має жодного стосунку до слів свого обранця.

Сам шоумен відсиджується в Грузії та не висловлюється про дії РФ у нашій країні, проте Україну порівняв із нацистською Німеччиною. Також він розкритикував фразу Україна понад усе.

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Фото: Єлизавета Бардаш