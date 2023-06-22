Віталій Козловський пішов захищати Україну зі зброєю в руках – тепер розкрито подробиці служби співака. Як виявилося, музикант став новобранцем Гвардії наступу в бригаді Рубіж.

Про це заявили представники кампанії рекрутування від МВС.

– Ця людина готова знищувати росіян. У його очах – упевненість і віра. Хтось упізнає в цій людині популярного співака Віталія Козловського, але ми вітаємо новобранця бригади Рубіж Гвардії наступу. Легкої удачі, солдате! Ми точно переможемо! – заявили в Гвардії.

Також присутність Козловського прокоментував і лейтенант бригади Харитін Старський, який позує поруч з артистом.

– Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку – пішов в армію. Дали АК та й відправили на полігон, навіть із поїзда в Нацгвардію знімати не довелося, – заявив Харитон.

Та й сам Козловський записав пам’ятне для себе відео перед службою, де розповів про своє хвилювання і те, що його життя кардинально зміниться.

Крім Рубежу, є й інші 6 бригад. Формування Козловського має повну назву – 4 бригада оперативного реагування НГУ імені Сергія Михальчука. Вона створена за стандартами НАТО й дислокована в Гостомелі під Києвом.

Нагадаємо, що на початку літа Козловський отримав повістку до військкомату, після чого був відправлений на службу. Наразі співак проходить курс молодого бійця – артист з’явився у військовій формі, з автоматом у руках, шоломі та плитоносці. Музикант додав, що раніше його зброєю був мікрофон, а тепер – автомат, щоб знищувати противника на полі бою.