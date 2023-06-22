Виталий Козловский пошел защищать Украину с оружием в руках — теперь раскрыты подробности службы певца. Как оказалось, музыкант стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж.

Об этом заявили представители кампании рекрутирования от МВД.

— Этот человек готов уничтожать русских. В его глазах — уверенность и вера. Кто-то узнает в этом человеке популярного певца Виталия Козловского, но мы поздравляем новобранца бригады Рубеж Гвардии наступления. Легкой удачи, солдат! Мы точно победим! — заявили в Гвардии.

Также присутствие Козловского прокомментировал и лейтенант бригады Харитон Старский, который позирует рядом с артистом.

— Что вам сказать, друзья. Козаченько слово держит, получил повестку — пошел в армию. Дали АК да и отправили на полигон, даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось, — заявил Харитон.

Да и сам Козловский записал памятное для себя видео перед службой, где рассказал о своем волнении и том, что его жизнь кардинально изменится.

Помимо Рубежа, есть и другие 6 бригад. Формирование Козловского имеет полное название — 4 бригада оперативного реагирования НГУ имени Сергея Михальчука. Она создана по стандартам НАТО и дислоцирована в Гостомеле под Киевом.

Напомним, что в начале лета Козловский получил повестку в военкомат, после чего был отправлен на службу. Сейчас певец проходит курс молодого бойца — артист показался в военной форме, с автоматом в руках, шлеме и плитоноске. Музыкант добавил, что раньше его оружием был микрофон, а теперь — автомат, чтобы уничтожать противника на поле боя.