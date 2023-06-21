Прем’єра документального фільму Культура vs війна. Антитіла відбудеться 21 червня о 16:00. Дивитися фільм можна на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Це перший документальний фільм із циклу Культура vs війна, який розповідає світові про цінності та смисли української культури, що допомагають українцям чинити гідний опір агресору, та українських артистів, які поставили творчість на паузу, щоб захищати нашу країну.

До 24 лютого 2022 року Антитіла збирали стадіони по всій країні, випустили десятки відеокліпів, виступали в турах Європою та Америкою, і здобули любов мільйонів слухачів.

Музиканти ніколи не стояли осторонь того, що відбувалося в їхній країні – у 2014 році активно займалися волонтерством і допомагали захисникам на фронті. А з початком повномасштабної війни учасники гурту Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь стали на захист України, приєднавшись до 130 батальйону ТРО ЗСУ.

– Приклад того, що Антитіла залишили інструменти та мікрофони, і пішли воювати – це логічне рішення. Тому що якщо в твій дім приходить грабіжник і хоче вбити тебе і забрати все найцінніше, що в тебе є, наприклад, життя дітей, то ти маєш просто вигризти йому горлянку, – каже у фільмі Тарас Тополя.

Під час служби Антитіла брали участь у боях за Київ, згодом працювали як парамедики в гарячих точках на Харківщині, рятуючи життя українських військових. У перервах між чергуваннями на передовій музиканти дали понад сотню інтерв’ю іноземним медіа, записали спільну пісню з Едом Шираном і виступили на одній сцені з Боно і The Edge.

Проєкт Культура vs війна створюється Асоціацією Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське! за підтримки Європейського Союзу European Union in Ukraine, Фонду МХП-Громаді та компанії Вавілон.

Команда фільму: