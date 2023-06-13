Украинскому артисту Виталию Козловскому выдали повестку в военкомат. Музыкант явился в ТЦК и поделился своими планами в Instagram.

Так, на странице певца появился снимок, где Виталий сидит за столом с мужчиной в военной форме. Сам Козловский подписывает документ — музыкант не стал искать обходные пути и пошел на контакт с представителями военной сферы.

— Вот и ко мне пришла повестка, — кратко подписал снимок Виталий.

Менеджер певца Юлия Бакуменко раскрыла чуть больше деталей вокруг ситуации. Как оказалось, артист уже прошел медкомиссию и скоро отправится в военную часть. Это была мобилизационная повестка, и теперь музыкант примеряет военную форму, чтобы присоединиться к защитникам.

Напомним, что за более чем год полномасштабной войны Виталий активно помогал ВСУ своей музыкой. Он собирал деньги на благотворительных концертах, а также выступал для военных.

Весной Козловский вместе с Тарабаровой посвятил песню защитникам, которые пали в бою с оккупантом. Артисты заявили, что ни на секунду не стоит забывать о цене свободной Украины — это жизни наших военных.