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Вісім ребер зламано в 14 місцях. Джеремі Реннер розповів про свої травми

7 Квітня 2023, 15:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джереми Реннер
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джеремі Реннер розповів, які саме травми дістав під час інциденту зі снігоприбиральною машиною.

Як стало відомо раніше, зірка Месників намагався врятувати свого племінника Алекса, однак випав зі снігоочисника й потрапив під нього, оскільки не встиг забратися назад. Актор отримав безліч серйозних травм.

– Вісім ребер зламано в 14 місцях. Праве коліно, права щиколотка, гомілка лівої ноги, ліва щиколотка, права ключиця і праве плече зламані. Обличчя, очна ямка, щелепа, нижня щелепа зламані. Легеня зруйнована. Пробита реберною кісткою печінка, що звучить жахливо, – поділився Джеремі.

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Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Джеремі Реннер перебуває в критичному стані через трагічний випадок під час прибирання снігу. Снігоприбиральна машина наїхала на нього в той момент, коли він намагався її зупинити.

Так, Реннер перебував у ратраку Pistenbully, а його племінник від’єднав ланцюг між двома авто. У той момент актор злякався за свого родича і вирішив перевірити, чи все з ним гаразд, забувши натиснути на стоянкове гальмо.

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