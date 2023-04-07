Американський актор Джеремі Реннер розповів, які саме травми дістав під час інциденту зі снігоприбиральною машиною.

Як стало відомо раніше, зірка Месників намагався врятувати свого племінника Алекса, однак випав зі снігоочисника й потрапив під нього, оскільки не встиг забратися назад. Актор отримав безліч серйозних травм.

– Вісім ребер зламано в 14 місцях. Праве коліно, права щиколотка, гомілка лівої ноги, ліва щиколотка, права ключиця і праве плече зламані. Обличчя, очна ямка, щелепа, нижня щелепа зламані. Легеня зруйнована. Пробита реберною кісткою печінка, що звучить жахливо, – поділився Джеремі.

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Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Джеремі Реннер перебуває в критичному стані через трагічний випадок під час прибирання снігу. Снігоприбиральна машина наїхала на нього в той момент, коли він намагався її зупинити.

Так, Реннер перебував у ратраку Pistenbully, а його племінник від’єднав ланцюг між двома авто. У той момент актор злякався за свого родича і вирішив перевірити, чи все з ним гаразд, забувши натиснути на стоянкове гальмо.