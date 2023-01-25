Рятував свого племінника: стали відомі подробиці інциденту з Джеремі Реннером

Зірка Месників Джеремі Реннер намагався врятувати свого племінника під час інциденту зі снігоприбиральною машиною. Про це стало відомо після звіту офісу шерифа Невади, де стався наїзд транспорту на актора.

Так, Реннер витягнув вантажівку свого племінника зі снігу за допомогою величезного ратрака Pistenbully, але не поставив спецтранспорт на стоянкове гальмо, щоб уникнути руху. Джеремі вийшов зі снігоприбиральної машини, і вона почала котитися.

– Попри те, що у Pistenbully були деякі механічні проблеми, аварійне гальмо допомогло б зупинити ратрак. Коли Реннер спробував зупинити чи відштовхнути транспорт, щоб уникнути травм свого племінника, гусениця затягла його під корпус машини, – йдеться у документі.

Втім, у звіті не виключається, що механічні проблеми могли спричинити аварію. Після того, як ратрак наїхав на Джеремі, його племінник допоміг йому і почекав до прибуття швидкої. Актора доставили повітрям до лікарні, де він переніс кілька операцій.

Зараз дивляться Через 2 тижні у лікарні він повернувся додому, де й розповів, що зламав понад 30 кісток. Переглянути цей допис в Instagram – Ці 30 з лишком зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само, як поглибляться любов і зв’язок із сім’єю та друзями, – заявив артист у Instagram. Схоже, найгірші очікування не справдилися. Раніше інсайдер заявив, що Реннеру могли ампутувати пошкоджену ногу, оскільки травма була серйозна. Читайте також: З другим народженням мене! Melvin потрапив у ДТП у Києві

Джерело PageSix

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