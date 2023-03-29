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Персони

Я готовий знову це пережити: Джеремі Реннер про порятунок племінника і травми від снігоприбиральної машини

29 Березня 2023, 20:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ДЖереми реннер
Джерело: Getty Images

Актор Джеремі Реннер каже, що він знову потрапив би під снігоприбиральну машину заради порятунку свого родича.

– Я б зробив це знову. Так, це правда, адже снігоприбиральна машина їхала просто на мого племінника, – зізнався Джеремі.

Про це артист розповів в одному з інтерв’ю, де поділився емоціями після інциденту зі снігоприбиральною машиною в січні. Так, тоді транспорт наїхав на актора, коли зірка Marvel намагався його зупинити. Артиста терміново доправили до лікарні, де він переніс кілька операцій – Реннер зламав близько 30 кісток.

В інтерв’ю Джеремі також розповів про нестерпний біль – тоді він повірив, що справді помирає.

Зараз дивляться

– Я відчував увесь біль. Я був у свідомості щомиті. Я вирішив вижити – подумав, що це не вб’є мене. Хоч і втратив багато плоті й кісток, але тепер відновився – з допомогою кохання і титану, – жартує артист.

Зірка Месників сподівається на повернення до ролі Соколиного ока, попри всі травми.

Реннер пробув у лікарні кілька тижнів, після чого повернувся додому і почав інтенсивний процес реабілітації.

Нагадаємо, що в березні помер американський актор Ленс Реддік – його знайшли мертвим вранці 17 березня в його будинку в Лос-Анджелесі. Про причину смерті невідомо, але правоохоронні органи попередньо заявили, що трагедія могла статися через природні причини.

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Актор Месники
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