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Джеремі Реннер перебуває в критичному стані після нещасного випадку

2 Січня 2023, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джереми Реннер
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джеремі Реннер перебуває в критичному стані після нещасного випадку. Під час розчищення снігу з ним трапився інцидент, через який він зазнав серйозної травми.

Представник актора сказав, що той під наглядом і отримує належний догляд.

– Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває в критичному, але стабільному стані. Травми він дістав під час прибирання снігу в результаті нещасного випадку, пов’язаного з погодними умовами. Його сім’я з ним, він отримує чудовий догляд, – сказав представник зірки фільмів Marvel.

Хоча місце інциденту не уточнюється, Реннер вже кілька років володіє будинком в окрузі Ушо, штату Невада. Напередодні Нового року там був сильний сніговий шторм.

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Джерело
Variety
Теги
Marvel Актор
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