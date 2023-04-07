Американский актер Джереми Реннер рассказал, какие именно травмы получил во время инцидента со снегоуборочной машиной.

Как стало известно ранее, звезда Мстителей пытался спасти своего племянника Алекса, однако выпал из снегоочистителя и попал под него, поскольку не успел забраться обратно. Актер получил множество серьезных травм.

— Восемь ребер сломаны в 14 местах. Правое колено, правая лодыжка, голень левой ноги, левая лодыжка, правая ключица и правое плечо сломаны. Лицо, глазница, челюсть, нижняя челюсть сломаны. Легкое разрушено. Пробита реберной костью печень, что звучит ужасающе, — поделился Джереми.

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Напомним, в начале января стало известно, что Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за трагического случая во время уборки снега. Снегоуборочная машина наехала на него в тот момент, когда он пытался ее остановить.

Так, Реннер находился в ратраке Pistenbully, а его племянник отсоединил цепь между двумя авто. В тот момент актер испугался за своего родственника и решил проверить, все ли с ним в порядке, забыв нажать на стояночный тормоз.