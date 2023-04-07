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Восемь ребер сломаны в 14 местах. Джереми Реннер рассказал о своих травмах

7 апреля 2023, 15:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джереми Реннер
Источник: Depositphotos

Американский актер Джереми Реннер рассказал, какие именно травмы получил во время инцидента со снегоуборочной машиной.

Как стало известно ранее, звезда Мстителей пытался спасти своего племянника Алекса, однако выпал из снегоочистителя и попал под него, поскольку не успел забраться обратно. Актер получил множество серьезных травм.

— Восемь ребер сломаны в 14 местах. Правое колено, правая лодыжка, голень левой ноги, левая лодыжка, правая ключица и правое плечо сломаны. Лицо, глазница, челюсть, нижняя челюсть сломаны. Легкое разрушено. Пробита реберной костью печень, что звучит ужасающе, — поделился Джереми.

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Напомним, в начале января стало известно, что Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за трагического случая во время уборки снега. Снегоуборочная машина наехала на него в тот момент, когда он пытался ее остановить.

Так, Реннер находился в ратраке Pistenbully, а его племянник отсоединил цепь между двумя авто. В тот момент актер испугался за своего родственника и решил проверить, все ли с ним в порядке, забыв нажать на стояночный тормоз.

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