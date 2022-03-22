Українська співачка Віра Брежнєва, яка тривалий час проживала та працювала в Росії, виїхала до Польщі. Там артистка займається волонтерською діяльністю.

В Instagram Брежнєва сказала, що займається сортуванням гуманітарної допомоги. Відомо, що виконавиця перебуває на одному зі складів у Любліні.

Також Віра показала дитячі малюнки, які трапляються у посилках, наголосивши, що таким чином малюки хочуть підтримати Україну.

– Коли ми сортуємо гуманітарну допомогу, в посилках трапляються малюнки від дітей. Які в такий милий спосіб хочуть підтримати незнайомих діток з іншої країни, – написала Брежнєва.

Раніше артистка розповідала, що до Польщі приїхала разом із донькою, яка також допомагає їй. Також вона повідомляла, що її чоловік, музичний продюсер Костянтин Меладзе разом із її мамою та сім’єю сестри перебувають у Києві.

Проти війни в Україні виступив і Валерій Меладзе, він сказав, що колись історія розсудить і розставить усе на свої місця, а зараз необхідно сісти за стіл переговорів.

Також висловилися проти війни й інші російські зірки. Хто саме – читайте на Фактах ICTV.