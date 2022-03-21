Лорак, Лободу та Кіркорова хочуть позбавити почесних звань в Україні (документ)

Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Герелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Ані Лорак, Світлану Лободу, а також Таїсію Повалій можуть позбавити почесних звань народний артист України та заслужений артист України.

Із такою вимогою комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до президента Володимира Зеленського.

За словами народної депутатки Євгенії Кравчук, у той час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто “продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України”.

– Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно, – додала вона.

Лорак і Лободу хочуть позбавити звання

Раніше в мережі опублікували список артистів, які підтримали дії Володимира Путіна щодо України чи загалом змовчали війну, тим самим погодившись із нею. Примітно, що в переліку є чимало уродженців України, які будують кар’єру в РФ – Ані Лорак, Джиган, Анна Сєдокова, Artik, Maruv, Регіна Тодоренко тощо.