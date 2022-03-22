Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время проживала и работала в России, выехала в Польшу. Там артистка занимается волонтерской деятельностью.

В Instagram Брежнева сказала, что занимается сортировкой гуманитарной помощи. Известно, что исполнительница находится на одном из складов в Люблине.

Также Вера показала детские рисунки, которые попадаются в посылках, отметив, что таких образом малыши хотят поддержать Украину.

— Когда мы сортируем гуманитарную помощь, в посылках попадаются рисунки от детей. Которые таким милым способом хотят поддержать незнакомых деток из другой страны, — написала Брежнева.

Ранее артистка рассказывала, что в Польшу приехала вместе с дочерью, которая также помогает ей. Также она сообщала, что ее муж, музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с ее мамой и семьей сестры находятся в Киеве.

Против войны в Украине выступил и Валерий Меладзе, он сказал, что когда-нибудь история рассудит и расставит все по своим местам, а сейчас необходимо сесть за стол переговоров.

Также высказались против войны и другие российские звезды. Кто именyо — читайте на Фактах ICTV.