2 лютого 2022 року річниця з дня смерті українського музиканта, лідера гурту Скрябін, телеведучого Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).

Андрій загинув 2 лютого 2015 року у ДТП на трасі Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя. Смертельне зіткнення сталося, коли музикант проїжджав біля села Лозуватка Дніпропетровської області.

Кузьменко народився у 1968 році у місті Самбір Львівської області. Його мама – вчителька музики, а батько – інженер. Наприкінці 80-х він створив групу Скрябін, з якою пов’язав усе своє життя. Також він часто виступав у ролі радіо- та телеведучого. 2006 року він видав книгу Я, Побєда і Берлін, яка потім ще не раз перевидавалася.

Попри те, що Кузьма не з нами вже сім років, його спадщина продовжує жити. Про нього пам’ятають, як про одного з найкращих українців, його пісні знаходять друге життя в репертуарі інших артистів, а за мотивами повісті Я, Побєда і Берлін ось-ось вийде фільм.

На День Незалежності 24 серпня 2021 року під час концерту ДНК нації на НСК Олімпійський Кузьма був із нами. Творцям шоу вдалося хоча б на три хвилини оживити Андрія за допомогою технологій віртуальної реальності.

На екрані артист з’явився у білій сорочці. Зал в унісон підспівувала Скрябіну його легендарний хіт Люди як кораблі. На стадіоні глядачі і співали разом із Кузьмою, і плакали, і раділи моменту його виступу.

До речі, саме на пісню Люди як кораблі гурт Антитіла зробив кавер. Колектив виконував цей трек під час концертів, присвячених пам’яті Кузьми у Києві та Львові.

Багатьом сподобалася версія з вокалом Тараса Тополі, а гурт отримав безліч повідомлень у своїх соціальних мережах від шанувальників, знайомих, друзів із проханням зробити реліз. В результаті Антитіла записали трек, зняли кліп і навіть додали його до концертних програм.

Також дуже популярними стали кавери від Святослава Вакарчука, який заспівав пісню Мовчати, та від Андрія Хливнюка (Спи собі сама).

Також свою версію Дельфінів презентувала співачка Tayanna у 2019 році.

Ще одну кавер-версію на трек Кузьми було записано ще до його смерті. Йдеться про трек Танець пінгвіна у виконанні Івана Дорна. Саме з нею він виступав на Новій хвилі у 2014 році.

У 2022 році на великі екрани вийде пригодницька комедія Я, Побєда і Берлін, знята за мотивами повісті Кузьми.

На початку 90-х музикантам-початківцям випадає нагода обміняти старезну машину на шестисотий мерс. Кузьма (Іван Бліндар) та його друг Бард (Володимир Гева) вирушають до Берліна. До Німеччини вони їхали на ледь живій Побєді. Ба більше, у хлопців лише три дні до концерту, тож треба поспішати.

Режисером картини стала Ольга Ряшина (Секс і нічого особистого). Це не біографічний фільм, а все-таки художній. Знімали його у Львові, Києві та Берліні.

Для фільму багато українських артистів записали кавери на треки Кузьми. Зокрема, Дмитро Монатик, Без обмежень, Dzidzio.

Також по всій Україні ім’ям Андрія Кузьменка називають сквери та вулиці, а також встановлюють пам’ятники. Так, у Луцьку, Києві та Хмельницькому є сквери імені Кузьми. Крім того, у Києві, Брюховичах, Фастові та Волновасі його ім’ям названі вулиці.

24 березня 2016 року Міжнародний астрономічний союз зареєстрував назву астероїда 291923 Kuzmaskryabin. А у 2018 році у Харкові з’явився мурал із зображенням Андрія.