2 февраля 2022 года годовщина со дня смерти украинского музыканта, лидера группы Скрябин, телеведущего Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко).

Андрей погиб 2 февраля 2015 года в ДТП на трассе Кировоград — Кривой Рог — Запорожье. Смертельное столкновение произошло, когда музыкант проезжал возле села Лозоватка Днепропетровской области.

Кузьменко родился в 1968 году в городе Самбор Львовской области. Его мама — учительница музыки, а отец — инженер. В конце 80-х он создал группу Скрябин, с которой и связал всю свою жизнь. Также он часто выступал в роли радио- и телеведущего. В 2006 году он издал книгу Я, Побєда і Берлін, которая потом еще не раз переиздавалась.

Несмотря на то, что Кузьма не с нами уже семь лет, его наследие продолжает жить. О нем помнят, как об одном из лучших украинцев, его песни обретают вторую жизнь в репертуаре других артистов, а по повести Я, Побєда і Берлін вот-вот выйдет фильм.

На День Независимости 24 августа 2021 года во время концерта ДНК нации на НСК Олимпийский Кузьма был с нами. Создателям шоу удалось хотя бы на три минуты оживить Андрея с помощью технологий виртуальной реальности.

На экране артист появился в белой рубашке. Зал в унисон подпевал Скрябину его легендарный хит Люди як кораблі. На стадионе зрители и пели вместе с Кузьмой, и плакали, и радовались моменту его выступления.

Кстати, именно на песню Люди як кораблі группа Антитела сделала кавер. Коллектив исполнял этот трек во время концертов, посвященных памяти о Кузьме в Киеве и Львове.

Многим понравилась версия с вокалом Тараса Тополи, а группа получила множество сообщений в своих социальных сетях от поклонников, знакомых, друзей с просьбой сделать релиз. По итогу, Антитела записали трек, сняли клип и даже добавили его в концертные программы.

Также очень популярными стали каверы от Святослава Вакарчука, который спел песню Мовчати, и от Андрея Хлывнюка (Спи собі сама).

Кроме того, свою версию Дельфинов презентовала певица Tayanna 2019 году.

Еще одна кавер-версия на трек Кузьмы была записана еще до его смерти. Речь идет о треке Танець пінгвіна в исполнении Ивана Дорна. Именно с ней он выступал на Новой волне в РФ в 2014 году.

В 2022 году на большие экраны выйдет приключенческая комедия Я, Победа и Берлин, снятая по мотивам повести Кузьмы.

В начале 90-х начинающим музыкантам выпадает возможность обменять дряхлую машину на шестисотый мерс. Кузьма (Иван Блиндар) и его друг Бард (Владимир Гева) отправляются в Берлин. В Германию они ехали на едва живой Победе. Более того, у ребят всего через три дня концерт, поэтому нужно спешить.

Режиссером картины стала Ольга Ряшина (Секс и ничего личного). Это не биографический фильм, а все-таки художественный. Снимали его во Львове, Киеве и Берлине.

Для фильма многие украинские артисты записали каверы на треки Кузьмы. В частности Дмитрий Монатик, Без обмежень, Dzidzio.

Также по всей Украине именем Андрея Кузьменко назвают скверы и улицы, а также устанавливают памятники. Так, в Луцке, Киеве и Хмельницком есть скверы имени Кузьмы. Кроме того, в Киеве, Брюховичах, Фастове и Волновахе его именем названны улицы.

24 марта 2016 года Международным астрономическим союзом зарегистрировано название астероида 291923 Kuzmaskryabin. А в 2018 году в Харькове появился мурал с изображением Андрея.