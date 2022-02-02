Сьогодні, 2 лютого, в Україні вшановують пам’ять українського артиста Кузьми Скрябіна, який трагічно загинув в автокатастрофі сім років тому.

З плином років творчість Скрябіна не втрачає актуальності, а його треки продовжують слухати мільйони прихильників зі всього світу. Кузьму називають легендою українського року, адже він завжди намагався змінити світ найкраще і постійно підбадьорював український народ.

Щоб вшанувати пам’ять артиста багато сучасних виконавців додали до свого репертуару його пісні. Факти ICTV вирішили зібрати добірку треків, які набули нового життя після смерті Кузьми Скрябіна.

Tayanna – Дельфіни

Кліп на пісню Дельфіни Скрябін презентував публіці за день до своєї смерті. Сам трек був виданий ще у 2014 році в його останньому альбомі 25.

Співачка Tayanna переосмислила по-своєму композицію Кузьми і в день його народження 2019 року випустила власний кавер.

– Це пісня про дельфіна, який припливає на порятунок, коли тобі він потрібен. Усе як у житті, – прокоментувала трек Tayanna.

Валерій Харчишин – Кинули

Трек Скрябіна Кинули увійшов до альбому Моя еволюція, який артист презентував у грудні 2009 року.

Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин створив кавер-композицію незадовго після смерті Кузьми. Цікаво, що клавішник колективу Друга ріка Сергій Гера протягом 14 років працював в складі гурту Скрябін.

Тарас Чубай – Птахи

Композиція Птахи стала назвою однойменного альбому гурту Скрябін, який вийшов ще у 1995 році. Тоді музиканти записали трек всього за 20 хвилин.

Нове життя пісня набула у 2015 році, коли Тарас Чубай виконав її на концерті пам’яті Кузьми.

О.Torvald – LV

Трек LV був створений ще у 1989 році, коли Кузьма працював над альбомом Чуєш біль. LV – абревіація жіночого імені.

Реліз альбому не відбувся через брак коштів, тому більшість пісень з нього невідомі широкому загалу. Проте нове життя композиції зміг подарувати фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич, який мріяів зробити на неї кавер ще з юнацьких років.

– Це мій улюблений альбом, мені сильно подобається трек LV, він настільки атмосферний, я хотів зробити кавер на нього ще з 90-х років, коли вперше його почув, – сказав Євген Галич.

Скрябін, Злата Огнєвіч, Женя Толочний – ВодаВогонь

Ще один трек, який звучить після смерті Скрябіна – ВодаВогонь. Саунд-продюсером нового звучання пісні став Мілош Єліч, композитор, а також клавішник та аранжувальник Океану Ельзи. До запису композиції Злату Огнєвіч запросили самі музиканти гурту Скрябін.