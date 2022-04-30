Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, що розмовляла телефоном з російським артистом Максимом Галкіним.

Після того, як Галкін засудив напад Росії на Україну, він втратив роботу та житло. Також проти пародиста в РФ вже готується кримінальна справа за його позицію.

– Він втратив усе. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку (у селищі Грязь під Москвою – Ред.) вже немає. Усе забрали, готують кримінальну справу, його по повній програмі викреслюють, очорнюють у пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде, а якщо буде, то його ім’я назавжди очорнили і полили лайном. Ну як, назавжди? Поки ця влада діє, – зазначила Єфросиніна в ефірі програми Гроші.

Єфросиніна подякувала колезі за те, що він зробив такий вибір – втратити все, але залишити совість.

– Він сказав чудову фразу: Та ти розумієш, що я якраз вважаю, що те, що я роблю, – це нормально! Це природна реакція на те, що відбувається в Україні. Але виходить, що я біла ворона, тому що всі інші мовчать. Він дуже переживає, вважає, що це не допомагає, що росіян українці проклянуть назавжди. Я сказала, що це так, але українці все одно бачать підтримку, – розповіла Маша.

Зазначимо, що Максим Галкін засудив напад Російської Федерації на Україну. Після початку повномасштабної війни він разом із дружиною Аллою Пугачовою і дітьми виїхав із Росії в Ізраїль.

23 квітня Галкін записав відеозвернення, в якому розкритикував дії влади РФ та висловив співчуття сім’ям загиблих унаслідок авіаудару по Одесі. Також пародист поцікавився у керівництва РФ, що робить в Україні російська армія.